В России утвердили новые ГОСТы для полезного детского питания

В России разработаны новые государственные стандарты для детского питания, которые направлены не только на обеспечение безопасности продукции, но и на повышение ее пользы для здоровья детей. Об этом сообщил руководитель Росстандарта Антон Шалаев на деловом завтраке в «Российской газете».

По его словам, действующие технические регламенты устанавливают обязательные требования к пищевой продукции, включая детское питание. Документы предписывают, чтобы такие продукты соответствовали физиологическим потребностям ребенка и не наносили вреда здоровью. Однако, как отметил Шалаев, одного лишь принципа «не навреди» недостаточно — важно, чтобы питание способствовало сохранению и укреплению здоровья. Он подчеркнул, что разработка стандартов в этой сфере является вкладом в здоровье будущих поколений.

Глава Росстандарта напомнил, что многим детям требуется индивидуальный подход к рациону. В качестве примера он привел утвержденный в прошлом году стандарт на низколактозное питьевое молоко. Кроме того, на рынке появились новые виды детских продуктов, которых ранее в России не производили, и для них стандарты пришлось разрабатывать с нуля.

Шалаев также сообщил, что особое внимание уделяется компонентам, используемым в питании детей до трех лет. Ранее для производства применялось сырье международных корпораций, требования к которому не раскрывались. В связи с этим в России начали разрабатывать собственные ГОСТы на ингредиенты, включая мальтодекстрин, витаминно-минеральные комплексы и белковые гидролизаты. Отдельное направление работы связано с совершенствованием методов испытаний и контроля качества детской продукции.

Ранее в России появился ГОСТ на фермерскую продукцию.