«Пригубил 100 грамм»: легенда сборной России о марафоне в -50°C

Бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин, который в 50 лет финишировал экстремальный марафон «Полюс холода» в Оймяконе, признался, что после финиша выпил 100 грамм коньяка для согрева. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Не буду скрывать, после забега пригубил 100 грамм (смеется). Кстати, несмотря на низкую температуру хотелось пить, потому что тело во время бега хорошо разогрелось. И на каждом пункте питания выпивал один‑два стакана теплой воды, чая или оленьего бульона», — поделился он.

Смертин выступал за лондонский «Челси» с 2003 по 2006 год. В это время он дважды уходил в аренду— в английские клубы «Портсмут» и «Чарльтон». За «Челси» он провел 25 матчей, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Также Смертин выступал за московское «Динамо», столичный «Локомотив», французский «Бордо» и английский «Фулхэм». В составе национальной команды России Смертин провел 55 матчей, в которых ему не удалось отметиться забитыми мячами. Смертин также известен по выступлению за московский «Локомотив» в пляжном футболе.

Ранее Смертин заявил, что готов пробежать 100 км в 50-градусный мороз.