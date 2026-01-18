Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Спорт

«Пригубил 100 грамм»: легенда сборной России о марафоне в -50°C

Экс-игрок Смертин заявил, что выпил коньяка после финиша марафона в Оймяконе
Telegram-канал «Алексей Смертин»

Бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин, который в 50 лет финишировал экстремальный марафон «Полюс холода» в Оймяконе, признался, что после финиша выпил 100 грамм коньяка для согрева. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Не буду скрывать, после забега пригубил 100 грамм (смеется). Кстати, несмотря на низкую температуру хотелось пить, потому что тело во время бега хорошо разогрелось. И на каждом пункте питания выпивал один‑два стакана теплой воды, чая или оленьего бульона», — поделился он.

Смертин выступал за лондонский «Челси» с 2003 по 2006 год. В это время он дважды уходил в аренду— в английские клубы «Портсмут» и «Чарльтон». За «Челси» он провел 25 матчей, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Также Смертин выступал за московское «Динамо», столичный «Локомотив», французский «Бордо» и английский «Фулхэм». В составе национальной команды России Смертин провел 55 матчей, в которых ему не удалось отметиться забитыми мячами. Смертин также известен по выступлению за московский «Локомотив» в пляжном футболе.

Ранее Смертин заявил, что готов пробежать 100 км в 50-градусный мороз. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27648943_rnd_8",
    "video_id": "record::ee47a94e-4a8b-4f6b-b7cc-01229164be69"
}
 
Теперь вы знаете
На Крещение всегда мороз? Спойлер: нет. Откуда взялась примета, работает ли она и что говорят синоптики о 2026-м
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+