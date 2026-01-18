Размер шрифта
Российский хоккеист НХЛ установил рекорд XXI века в «Каролине»

Хоккеист Свечников установил рекорд XXI века в «Каролине»
James Guillory/Imagn Images/Reuters

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лини (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников установил новый рекорд команды в XXI веке.

В ночь на 18 января «Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1 обыграла «Нью-Джерси Дэвилз». В составе победителей хет-трик оформил Свечников. Еще одну шайбу забросил Джексон Блейк. У «Дэвилз» отличился Тимо Майер.

Две шайбы в этом матче Свечников забросил с интервалом в 57 секунд. Ему удается подобное во второй раз в сезоне — до этого он оформил два гола в матче НХЛ менее чем за минуту в ноябре 2025 года. Подобный случай, когда игрок делает такое дважды за сезон, стал первым в истории «Каролины» в XXI веке, а также четвертым в истории франшизы в целом.

В истории клуба подобное достижение покорялось Пэту Вербику (в сезоне-1990/91), Рону Фрэнсису (в сезоне-1985/86) и Блейну Стоутону (в сезоне-1983/84).

По итогам матча Свечников был признан первой звездой. В 2018 году российский хоккеист был выбран на драфте НХЛ под вторым общим номером и в том же году начал выступление в составе «Каролины».

Ранее «Вашингтон» крупно проиграл в НХЛ, а Александр Овечкин вновь остался без голов.
 
