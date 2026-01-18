11-летний мальчик выстрелил в отца, который отобрал у него гаджет перед сном

В США 11-летний ребенок расправился с отцом после того, как он велел ему спать

В США 11-летний мальчик расправился с отцом, когда тот отобрал у него Nintendo Switch. Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел 13 января в Данканноне, Пенсильвания. Около 3:20 утра полиция ворвалась в дом на Саут-Маркет-стрит, получив сообщение о мужчине без признаков жизни.

На кровати в спальне правоохранители обнаружили 42-летнего Дугласа Дитца с пулей в голове. Рядом находился его 11-летний сын, только что отметивший день рождения. По данным полиции, ребенок «разозлился», когда отец сказал ему, что пора ложиться спать, и отобрал игровую приставку Nintendo Switch.

Пока родители спали, мальчик залез в комод, надеясь найти гаджет, но обнаружил ключ от домашнего оружейного сейфа. Затем он открыл его, зарядил пистолет, подошел к отцовской стороне кровати и выстрелил в упор.

На вопрос о том, что, по его мнению, произойдет после выстрела, мальчик ответил, что он был «взбешен» и «об этом не думал», отмечают следователи.

Сосед Джесси Уэлдон признался, что был знаком с семьей поверхностно, но остался шокирован произошедшим.

«Они держались особняком, но казались довольно милыми. Я этого не ожидал», — сказал он.

Как уточняется, ребенку было отказано в залоге, он предстанет перед судом 22 января.

Ранее компьютер остановил пулю в гостиной американского дома и спас ребенка.