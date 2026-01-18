Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

11-летний мальчик выстрелил в отца, который отобрал у него гаджет перед сном

В США 11-летний ребенок расправился с отцом после того, как он велел ему спать
Lipstick Alley/X

В США 11-летний мальчик расправился с отцом, когда тот отобрал у него Nintendo Switch. Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел 13 января в Данканноне, Пенсильвания. Около 3:20 утра полиция ворвалась в дом на Саут-Маркет-стрит, получив сообщение о мужчине без признаков жизни.

На кровати в спальне правоохранители обнаружили 42-летнего Дугласа Дитца с пулей в голове. Рядом находился его 11-летний сын, только что отметивший день рождения. По данным полиции, ребенок «разозлился», когда отец сказал ему, что пора ложиться спать, и отобрал игровую приставку Nintendo Switch.

Пока родители спали, мальчик залез в комод, надеясь найти гаджет, но обнаружил ключ от домашнего оружейного сейфа. Затем он открыл его, зарядил пистолет, подошел к отцовской стороне кровати и выстрелил в упор.

На вопрос о том, что, по его мнению, произойдет после выстрела, мальчик ответил, что он был «взбешен» и «об этом не думал», отмечают следователи.

Сосед Джесси Уэлдон признался, что был знаком с семьей поверхностно, но остался шокирован произошедшим.

«Они держались особняком, но казались довольно милыми. Я этого не ожидал», — сказал он.

Как уточняется, ребенку было отказано в залоге, он предстанет перед судом 22 января.

Ранее компьютер остановил пулю в гостиной американского дома и спас ребенка.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27648703_rnd_7",
    "video_id": "record::5ffcf920-8843-454e-994c-a688c1b6fbdf"
}
 
Теперь вы знаете
На Крещение всегда мороз? Спойлер: нет. Откуда взялась примета, работает ли она и что говорят синоптики о 2026-м
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+