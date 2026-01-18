В центре Москвы перекрыли движение транспорта

В центре Москвы, на Татарской улице временно ограничили движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
«В связи с возгоранием на Татарской улице, 5 ст1 перекрыто движение по ул. Татарской на участке от дома №3с1 до дома №7с1 на время работы оперативных и экстренных служб. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщает канал.
В Дептрансе водителям посоветовали быть внимательными, а также планировать свой маршрут заранее.
По данным Telegram-канала «Подъем», движение транспорта перекрыто из-за пожара в доме.
Отмечается, что пожар произошел на пятом этаже, после перекинулся на перекрытия и крышу. Людей эвакуировали, но тушение затруднено.
Ранее сообщалось, что мужчина спалил машину и гараж, прогревая двигатель углями.