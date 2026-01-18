Власти Запорожской области рассказали о ситуации с электроснабжением в регионе

Балицкий: без электроснабжения в Запорожской области остаются 213 тыс. абонентов

В Запорожской области без электроснабжения остаются 213 тысяч абонентов и 386 населенных пунктов. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, электроснабжение восстановлено в Акимовском, Веселовском и частично Бердянском муниципальных округах. Практически завершены работы в Мелитополе. Без напряжения пока остаются районы Юровка, Авиагородок и Новый Мелитополь.

Накануне после удара ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры Запорожья возникли перебои с электроснабжением. Они затронули значительную часть региона. Социально значимые объекты подключили к резервным источникам питания, а генераторы обеспечили водоснабжение и работу критической инфраструктуры.

В Херсонской области из-за удара ВСУ по запорожской подстанции без света остались более 300 тыс. чел. Проблемы с электроснабжением были зафиксированы в 14 муниципальных образованиях и 450 населенных пунктах.

Ранее БПЛА пытались ударить по Запорожской области около 25 раз.