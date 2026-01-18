Известный британский пианист раскритиковал отмену русской культуры

Британский пианист Фредерик Кемпф в беседе с РИА Новости раскритиковал отмену российской культуры.

Кемпф заявил, что культура и искусство были, есть и будут. По словам артиста, в текущих политических реалиях сохранить и укрепить международные творческие связи его страны с Россией. Однако, по словам пианиста, его коллеги пытаются это сделать.

«Без русской культуры и русской музыки невозможно представить себе нашу планету», — заявил музыкант.

Кемпф рассказал о дружбе с российским коллегой Денисом Мацуевым. Он возмутился отмене его концертов.

«Ничего хорошего от отмены его концертов, особенно для публики, не будет», — заявил артист.

В сентябре 2025 года концерт Дениса Мацуева отменили в Афинах. В пресс-релизе Афинского государственного оркестра заявляется, что мероприятие отменено в связи с «международной ситуацией».

В ноябре Денис Мацуев признался, что чуть не попрощался со своей музыкальной карьерой на гастролях в Пекине. Пианист рассказал, что водитель прижал ему руку, когда закрывал дверь в машине.

Ранее Захарова прокомментировала отмену концертов российских исполнителей в Италии.