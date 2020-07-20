Минфин не намерен превышать рост госдолга выше 20% ВВП

Министерство финансов России не будет наращивать рост госдолга выше отметки в 20% ВВП в течение ближайших пяти лет. Об этом сообщают «Известия».

Ведомство считает данный уровень безопасным для обеспечения финансовой устойчивости.

Кроме того, осенью планируется внесение на рассмотрение правительством закона о бюджете, который будет регулировать объем заимствований на ближайшие три года в случае приближения госдолга к обозначенному порогу.

Заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов предположил, что данный порог не будет преодолен в случае, если не будет затянут дольше 2021 года. По его мнению, Россия также не находится на том уровне госдолга, который в мире считается тревожным.

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