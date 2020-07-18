Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне смогут устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой с 1 января 2021 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства России.

Отмечается, что электронная форма трудовой книжки является почти полным аналогом бумажной. В ней содержится информация о сотруднике, месте работы, даты приема и увольнения, а также причины прекращения трудового договора.

Посмотреть на электронную книжку можно в личном кабинете на портале госуслуг, на сайте Пенсионного фонда и через приложения этих ресурсов для смартфонов.

Сведения из электронной трудовой можно получить в виде бумажной выписки в Пенсионном фонде, МФЦ или у последнего работодателя.

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