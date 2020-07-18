Туроператоры предположили возможные сроки восстановления отрасли

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала о возможных сроках восстановления туристического бизнеса. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, на докризисный уровень отрасль может вернуться только к концу 2021 года при новых строгих правилах безопасности на фоне пандемии коронавируса.

Однако, как добавила Ломидзе, при серьезно помощи государства эти сроки могут уменьшиться. Глава АТОР уточнила, что при сложившихся условиях внутренний туризм в России «получил большие преимущества».

«Индустрия пытается выбраться за счет того, на чем сейчас можно зарабатывать, то есть через внутренний туризм», — сказала Ломидзе.

Кроме того, она указала на то, что не все объекты могут быть открыты, поскольку не соответствуют требованиям Роспотребнадзора из-за нехватки финансирования и по иным причинам.

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