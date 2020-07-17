В Италии поймали фальшивомонетчиков, выпустивших купюры на €233 млн

Правоохранители Италии, Бельгии и Франции поймали организованную группировку, выпустившую фальшивые банкноты на €233 млн. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что это четверть всех фальшивых купюр евро, находящихся в обороте.

В день спецоперации полиция задержала 44 человек и изъяла активы на €8 млн. Также правоохранители конфисковали 50 квартир, две фермы, 10 компаний, 12 автомобилей и одну яхту и заморозили 22 банковских счета.

Отмечается, что расследование началось еще в 2017 году. Банкноты были высоко качества и имитировали все основные средства защиты настоящих евро. Выпуск таких купюр требует технических знаний и дорого оборудования. Лидер группировки занимался фальсификацией банкнот больше двадцати лет.