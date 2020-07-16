Глава МИД Германии осудил санкции США против «Северного потока — 2»

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что США пренебрегают правом и суверенитетом Европы, когда угрожают санкциями против «Северного потока — 2», передает РИА «Новости».

Министр подчеркнул, что европейская энергетическая политика формируется в Европе, а не в Вашингтоне. Попытки же США остановить строительство газопровода угрожают и европейским предприятиям.

«Мы отвергаем экстерриториальные санкции», — заявил Маас.

Он добавил, что санкционная политика в отношении России должна быть сформирована с помощью совместного трансатлантического подхода, но США препятствуют этому.

Ранее стало известно, что США намерены ввести санкции против газопровода «Северный поток — 2» и проекта «Турецкий поток».

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