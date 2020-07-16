Туроператоры оценили рост спроса на внутренние направления в России

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что даже взрывной спрос на летний отдых в России в итоге приведет к увеличению внутренних потоков только на 10-15%. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Пока у нас есть очень осторожный прогноз относительно того, что внутренние турпотоки увеличатся на 10-15 процентов по сравнению с летним периодом прошлого года», — сказала она.

Ломидзе отметила, что несмотря на взрывной спрос на путешествия по России, особенно на черноморское побережье, показатель роста внутренних турпотоков не увеличится радикально.

Она объяснила, что это связано с тем, что курортный сезон из-за пандемии коронавируса получился очень коротким.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лечебные грязи с душком: что не так с крымскими курортами

— Более трети россиян не планируют уходить в отпуск до конца года

— Вода на курортах Черного и Азовского морей прогрелась раньше времени