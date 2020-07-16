Туроператоры оценили рост спроса на внутренние направления в России
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что даже взрывной спрос на летний отдых в России в итоге приведет к увеличению внутренних потоков только на 10-15%. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Пока у нас есть очень осторожный прогноз относительно того, что внутренние турпотоки увеличатся на 10-15 процентов по сравнению с летним периодом прошлого года», — сказала она.
Ломидзе отметила, что несмотря на взрывной спрос на путешествия по России, особенно на черноморское побережье, показатель роста внутренних турпотоков не увеличится радикально.
Она объяснила, что это связано с тем, что курортный сезон из-за пандемии коронавируса получился очень коротким.
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