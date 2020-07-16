Рубль слабо снижается к доллару и евро

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Рубль незначительно падает к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи.

Так, курс доллара вырос на 0,3%, до 71,2 рубля.

Евро поднялся на 0,2%, до 81,15 рубля.

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