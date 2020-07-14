Трамп заявил, что не заинтересован в переговорах с КНР по торговой сделке

Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет интереса к переговорам с китайскими представителями по торговой сделке. Об этом сообщает CBS.

Соответствующее заявление он сделал после вопроса о том, «мертва ли вторая фаза торговой сделки».

Глава Белого дома отметил, что причиной этому является пандемия нового типа коронавируса COVID-19. По его словам, Китай «ударил эпидемией».

«Я сейчас не заинтересован в переговорах с Китаем», — заключил Трамп.

Торговое соглашение призвано ослабить напряженность в отношениях между двумя державами после торговой войны, которая возникла из-за обвинений Вашингтона в том, что Пекин десятилетиями манипулировал своей валютой и воровал торговые секреты США. Первая фаза сделки должна расширить агросектор США и восстановить баланс в американо-китайских торговых отношениях, обеспечить безопасность интеллектуальной собственности США, прекратить принудительную передачу технологий, устранить барьеры для финансового сектора США, прекратить «валютную манипуляцию со стороны Китая», а также эффективно урегулировать двусторонние споры в торговле.

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