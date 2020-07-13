Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос россиян

Президент России Владимир Путин заявил, что у страны появился исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос, передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что этим шансом необходимо воспользоваться и настойчиво работать в данном направлении.

По словам президента, собственное жилье — это одно из фундаментальных условий нормальной жизни человека и российской семьи.

Путин поручил кабмину и отдельно куратору строительства вице-премьеру Марату Хуснуллину уделить жилищному вопросу особое внимание. Глава государства призвал не бояться амбициозных целей, чтобы добиться большего, чем пока запланировано.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки.