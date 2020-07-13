Белоусов заявил, что безработица в РФ в июне увеличилась до 6,3%

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов во время заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам уведомил, что безработица в стране в июне, по предварительной оценке, выросла до 6,3%. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

По его словам, точных цифр пока еще нет, они должны появиться в скором времени.

«Но, по оценке, уровень безработицы (в июне. — прим. ред.) составит 6,3%», — сказал Белоусов.

По данным Росстата, в мае безработица в стране увеличилась на 6,1%.

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