Белоусов заявил, что безработица в РФ в июне увеличилась до 6,3%
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Первый вице-премьер России Андрей Белоусов во время заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам уведомил, что безработица в стране в июне, по предварительной оценке, выросла до 6,3%. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
По его словам, точных цифр пока еще нет, они должны появиться в скором времени.
«Но, по оценке, уровень безработицы (в июне. — прим. ред.) составит 6,3%», — сказал Белоусов.
По данным Росстата, в мае безработица в стране увеличилась на 6,1%.
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