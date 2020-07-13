Путин предложил расширить горизонт планирования нацпроектов

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости расширить горизонт планирования национальных целей и проектов за 2024 год и определить общенациональные задачи на грядущее десятилетие. С таким предложением глава государства выступил на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».

По его словам, нужно более эффективно распределять возможности и «маневрировать средствами».

«В этой связи считаю необходимым заглянуть за нынешний горизонт планирования национальных целей и проектов, то есть за 2024 год. И уже сейчас в развитие поставленных целей определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие», — сказал Путин.

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