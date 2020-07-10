В Петербурге откроются салоны красоты и бани

В Санкт-Петербурге 13 июля вновь начнут работать салоны красоты, бани и тренировочные базы, передает пресс-служба правительства города.

Отмечается, что в полном объеме будет возобновлена работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также ряда бытовых услуг.

Помимо этого, в помещениях физкультурно-спортивных организаций снова разрешат устраивать тренировки. Доступ будет предоставлен только тренерскому составу, спортсменам, проходящим подготовку, и обслуживающему персоналу.

«Также снимаются ограничения в предоставлении социального обслуживания. С 13 июля жители Санкт-Петербурга могут обращаться в Центр организации социального обслуживания для признания нуждающимися в социальном обслуживании не только на дому, но и в стационарной и полустационарной форме», — сообщили в пресс-службе.

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