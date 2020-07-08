В России сильно упал спрос на маски

В России выпускают 12 млн медицинских масок в сутки, однако спрос на них сильно упал. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.

По его словам, падение потребления масок связано с уходом эпидемии коронавируса.

Тем не менее Мантуров считает, что такая ситуация бросает вызов предприятиям, приступившим к производству масок и нарастившим их производство.

Известно, что в России создается резерв средств индивидуальной защиты, в который в том числе войдут 300 млн медицинских масок.

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