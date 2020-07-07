Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян

Минэкономразвития России опровергло данные о резком падении доходов россиян. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Там уточнили, что потребительский спрос, являющийся одним из основных индикаторов доходов населения, показывает рост с мая.

По данным министерства, ЦБ также фиксирует, что падение доходов населения к началу мая замедлилось.

Таким образом в ведомстве прокомментировали результаты исследования, проведенного в июне СК «Росгосстрах жизнь» и научно-техническим центром «Перспектива». По данным исследования, 45% опрошенных утверждают, что их среднемесячный доход не превышает 15 тыс. руб., тогда как до введения ограничений из-за пандемии, данный показатель составлял 38,1%.

Информацию о доходах населения во втором квартале 2020 года Росстат представит 17 июля в своем докладе, добавили в Минэкономразвития.

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