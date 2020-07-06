Минтруд назвал регионы с самыми большими пенсиями

В 2019 году самые большие пенсии россияне получали в Чукотском (в среднем около 28 тыс. рублей ) и Ненецком автономных округах (чуть более 25 тыс. рублей), Камчатском крае и Магаданской области (около 24 тыс. рублей). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минтруда.

«В разрезе федеральных округов наиболее высокий средний размер пенсии отмечен в Дальневосточном (17 472.86 рубля) и Северо-Западном (17 378.02 рубля) федеральных округах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наименьший (около 12 тыс. рублей) размер пенсий был зафиксирован в Дагестане, Калмыкии и Кабардино-Балкарии.

По данным ПФР, которые предоставил Минтруд, на 1 января 2020 года средний размер пенсии в целом по России составил 15 697.46 рублей.

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