Российский бизнес получит 20 млрд рублей на профилактику COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий для около 500 тыс. малых и средний предприятий на профилактику коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

Заявление на выплату можно будет подать через личный кабинет налогоплательщика с 15 июля по 15 августа.

Средства смогут получить бизнесы сферы гостеприимства, бытовых услуг, общепита, спорта и дополнительного образования. Кроме того, возможность получения выплат будет у социально ориентированных некоммерческих организаций. При этом у компаний не должно быть недоимок по налогам и страховым взносам более 3 тыс. рублей, а также предприятия не должны находиться в стадии ликвидации или банкротства.

Всего правительство выделит 20 млрд рублей на помощь для 1,8 миллионов человек. Размер субсидии для первоначальных расходов одной компании составит 15 тыс. рублей и еще по 6,5 тыс. рублей на каждого сотрудника.

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