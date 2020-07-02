Трамп хочет раздать американцам более $1200 из-за пандемии

Президент США Дональд Трамп выступает за стимулирующие выплаты американцам, размер которой превышает $1200. Об этом сообщает телеканал Fox Business News.

Отмечается, что эти выплаты призваны помочь физическим лицам преодолеть экономические последствия пандемии коронавируса.

Как рассказал американский лидер, он поддержал данную меру, которая указана в новом законопроекте о стимулировании экономики.

«Я поддерживаю выплату большей суммы денежной помощи, чем демократы, но это должно быть сделано правильно», — сказал Трамп.

Глава государства отметил, что хочет, чтобы денежные средства поступили американцам «быстро».