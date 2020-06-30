В Роструде предупредили о проблеме с поиском работы после пандемии

После завершения пандемии возникнут серьезные трудности с поиском работы, заявил заместитель главы Роструда Денис Васильев. Об этом сообщает ТАСС.

Из-за большого числа претендентов на одну должность будет снижаться уровень заработной платы, отметил Васильев. По его словам, сильнее всего проблемы коснутся студентов, не имеющих опыта работы.

При этом наименее уязвимыми для пандемии являются профессии в IT-сфере, а самыми пострадавшими – профессии, требующие личного взаимодействия между людьми, рассказал замглавы ведомства.

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