В России могут отменить справки на COVID-19 для отдыхающих в санаториях

Ростуризм совместно с Роспотребнадзором обсуждают возможность отмены обязательных справок на коронавирус нового типа для отдыхающих в санаториях. Об этом в эфире программы «Док-ток» на Первом канале сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Она рассказала, что работа в этом направлении ведется. По словам главы агентства, представители двух ведомств общались по поводу отмены таких справок вечером 22 июня.

«Я уверена, что коллеги нас поддержат, и до конца недели уйдет это требование обязательной справки», — сказала Догузова.

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