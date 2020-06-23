Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин в ходе теле-обращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.

Как и прежде, размер единоразовой выплаты составит 10 тыс. рублей. По словам главы государства, эта мера затронет 28 млн детей.

При этом подавать заявление на выплату повторно не надо. Те, кто получил деньги в июне, получат июльскую выплату автоматически.

Кроме того, Путин продлил до конца лета повышенные пособия для безработных родителей с детьми до 3 лет.

Ранее стало известно, что детские выплаты в размере 10 тыс. рублей получили 19,8 миллиона детей в возрасте от 3 до 16 лет.