Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тыс. рублей
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Президент России Владимир Путин в ходе теле-обращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Как и прежде, размер единоразовой выплаты составит 10 тыс. рублей. По словам главы государства, эта мера затронет 28 млн детей.
При этом подавать заявление на выплату повторно не надо. Те, кто получил деньги в июне, получат июльскую выплату автоматически.
Кроме того, Путин продлил до конца лета повышенные пособия для безработных родителей с детьми до 3 лет.
Ранее стало известно, что детские выплаты в размере 10 тыс. рублей получили 19,8 миллиона детей в возрасте от 3 до 16 лет.