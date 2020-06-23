Путин поручил выделить регионам дополнительно еще 100 млрд рублей

Президент России Владимир Путин поручил кабмину направить регионам в рамках борьбы с коронавирусом дополнительно еще 100 млрд руб. на компенсацию расходов. Об этом он заявил во время телеобращения к нации, транслируемого на телеканале «Россия 24».

По его словам, данная сумма будет выделена в дополнение к тем 200 млрд руб., о которых было объявлено ранее.

Как отметил российский лидер, такая мера поддержки компенсирует «расходы регионов, связанные с реализацией общенациональных мер борьбы с эпидемией и ее последствиями».

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