Белоруссия закупит в июле почти 2 млн тонн российской нефти
Белорусские НПЗ в июле закупят у российских компаний 1,58 млн т нефти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря концерна «Белнефтехим» Александра Тищенко.
По его словам, из них 1,495 млн т будет поставлено по системе магистральных нефтепроводов и 85 тыс. т — по железной дороге.
Тищенко рассказал, что оставшуюся долю потребностей в энергоносителях планируется закрыть через танкерные поставки.
В текущем году Россия и Белоруссия смогли прийти к соглашению по вопросу формирования цены импортируемой в республику нефти только в марте. Минск отказывался платить российским компаниям премию к рыночной цене на поставляемое сырье.
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