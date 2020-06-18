Борющимся с COVID-19 медикам выделят еще более 1 млрд рублей

Медицинским специалистам, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией, направят еще более 1 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что в середине апреля на президентские выплаты работникам федеральных медорганизаций было выделено более 3,9 млрд рублей.

«Сегодня выделим еще более 1 миллиарда рублей», — сообщил премьер.

По словам Мишустина, общая сумма субсидии таким образом превысит 5,022 млрд рублей.

В соответствии с поручением президента России Владимира Путина, врачам в течение трех месяцев должны доплачивать по 80 тыс. руб., медсестрам — по 50 тыс. руб., а младшим медицинским работникам — по 25 тыс. руб. Специальные премии распространяются и на врачей скорой помощи. Они получат от 25 тыс. до 50 тыс. руб., в зависимости от должности.

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