Биржевая цена Аи-95 обновила исторический максимум

Цена бензина Аи-95 достигла исторического максимума, следует из данных торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

Эта марка 17 июня торговалась по 56,75 тыс. рублей за тонну. Данный показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года, когда Аи-95 стоил 56,08 тыс. рублей за тонну. С начала лета Аи-95 вырос в цене на 9%.

Аи-92 наоборот практически не изменился с начала месяца. По итогам торгов 17 июня марка подорожала на 0,59 %.

Ранее стало известно, что со 2 июня в России вступил в силу официальный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, а также судового топлива и газойля.