В США запасы нефти за неделю выросли до исторического рекорда

В США запасы нефти, не считая стратегический резерв, за неделю выросли на 1,2 миллиона баррелей и составили 539,28 миллиона баррелей, что превышает исторический рекорд, пишет минэнерго страны.

Нынешняя отметка обогнала значение прошлой недели, составляющее 538,1 миллиона баррелей. До этого рекорд в 535,5 миллиона баррелей был установлен в марте 2017 года.

Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.

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