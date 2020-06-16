Кабмин сократил размер взносов в фонды ответственности для туроператоров

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Правительство России сократило размер взносов туроператоров в фонды персональной ответственности. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

Отмечается, что в текущем году взнос будет равен 0,25% общей цены туристского продукта, в настоящее время он составляет 1%.

Данное распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Туроператоры могут получить отсрочку по несостоявшимся турам до 31 декабря 2021 года

«Хотя бы часть»: туроператорам заплатят за отмененные поездки