Кабмин сократил размер взносов в фонды ответственности для туроператоров
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Правительство России сократило размер взносов туроператоров в фонды персональной ответственности. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина.
Отмечается, что в текущем году взнос будет равен 0,25% общей цены туристского продукта, в настоящее время он составляет 1%.
Данное распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
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