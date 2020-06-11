Нацбанк Украины понизил учетную ставку
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Национальный банк Украины понизил учетную ставку с 8% до 6% годовых, пишет РИА «Новости» со ссылкой на регулятор.
«Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% с 12 июня 2020 года», — говорится в сообщении Нацбанка.
Отмечается, что это рекордно низкая ставка. 24 апреля Национальный банк снизил учетную ставку с 10% до 8% годовых.
Максимальная ставка устанавливалась на уровне в 30% в 2015 году, минимальной уровень в 6,5% был в 2013-2014 годах.
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