Проблемным регионам России выделят средства на развитие

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что проблемным регионам России выделят дополнительные средства на их развитие. Об этом сообщает ТАСС.

Он сказал, что необходимые суммы будут выданы девяти регионам: республикам Алтай, Тыва, Карелия, Марий Эл, Адыгея, Калмыкия, Чувашия, а также Алтайскому краю и Псковской области.

По его словам, для каждого проблемного субъекта была разработана индивидуальная программа социально-экономического развития на 2020-2024 годы, в которой учитывались возможные точки роста региона.

Мишустин отметил, что на реализацию данных программ за указанный период будет выделено 26 млрд руб. Эти деньги направят на развитие социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, на строительство новых предприятий и ряд других целей, благодаря которым в субъектах страны появятся новые рабочие места.

До этого правительство выделило средства на реализацию подобной программы в Курганской области.

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