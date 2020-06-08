Малому бизнесу в РФ разрешили расторгать аренду без возмещения убытков

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому малому и среднему бизнесу в нынешнем году разрешено расторгать аренду. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что теперь малому и среднему бизнесу как наиболее пострадавшим от коронавируса отраслей позволено расторгать договоры аренды недвижимости в 2020 году без возмещения ему упущенной выгоды.

По последним данным, в России выявлено 476 658 случаев коронавируса, вылечились 230 688 пациентов, скончались 5971 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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