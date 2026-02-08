Посольство Украины в Москве задолжало миллионы за электричество

Суд взыскал с посольства Украины в РФ более 5,5 млн рублей за коммунальные долги

Арбитражный суд Москвы взыскал с посольства Украины в России более 5,5 млн рублей задолженности за поставленные энергоресурсы. Об этом свидетельствуют материалы дела, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Согласно судебным документам, суд удовлетворил иск Московской объединенной энергетической компании о взыскании долга за электро- и теплоснабжение. По одному из исков с дипломатического представительства взыскали свыше 3,46 млн рублей основной задолженности, около 180 тыс. рублей неустойки, а также государственную пошлину. Кроме того, начисление неустойки продолжится до момента фактической оплаты.

Помимо этого, суд удовлетворил еще одно требование энергокомпании на сумму более 2 млн рублей, включая штрафы, пени и дополнительные неустойки, связанные с просрочкой платежей.

Как следует из материалов дела, задолженность сформировалась за период поставки энергоресурсов в здание посольства в Москве.

После начала СВО в 2022 году МИД России сообщил об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине в целях безопасности. Впоследствии Киев в одностороннем порядке объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой, а МИД Украины заявил об эвакуации своих дипломатов. С того времени здания украинского посольства в Москве и российского посольства в Киеве фактически не используются.

