Павлиашвили вспомнил последний разговор с Цоем перед кончиной

Певец Сосо Павлиашвили заявил, что мог спеть с Цоем
Андрей Титов/Business Online/Global Look Press

Певец и композитор Сосо Павлиашвили рассказал «Пятому каналу», что музыкант Виктор Цой похвалил его во время последней встречи.

Павлиашвили подчеркнул, что Цой вел себя с ним подчинительно, воспитанно и обращался на «вы». Певец признался, что ему была приятна похвала от такой большой звезды.

«В этот раз зашел разговор про 1989 год. Цой мне напомнил про мою победу на Юрмале в том году. Общался со мной только на «вы». Рассказал, что смотрел этот конкурс и был восхищен моим выступлением. Я исполнил тогда песню «Свобода» на грузинском языке», — поделился артист.

По словам Павлиашвили, незадолго до кончины Цоя он договорился с коллегой о совместном проекте в будущем.

Павлиашвили добавил, что Виктор Цой никогда не страдал звездной болезнью. Он назвал рок-музыканта простым парнем с района.

«Какая звездная болезнь? Ему не надо было болеть ничем! Наоборот, лечил, от него шло очищение! Люди просто смотрели на него, и им становилось хорошо. Он был удивительным! Такие люди рождаются один раз за сто лет!» — заявил композитор.

Цоя не стало 15 августа 1990 года. Он попал в автокатастрофу на 35-м километре автомобильной дороги Р-126.

Ранее подруга Цоя раскрыла его истинный характер.
 
