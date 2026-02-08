Размер шрифта
Исполнителя покушения на генерала Алексеева заочно арестовали

Исполнитель покушения на генерала Алексеева был заочно арестован еще 7 февраля
Исполнителя покушения на генерала Владимира Алексеева Лобомира Корба заочно арестовали еще 7 февраля. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в Telegram-канале.

«Замоскворецкий районный суд города Москвы 7 февраля 2026 года избрал в отношении Корбы Любомира Михайловича меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении.

В воскресенье, 8 февраля Федеральная служба безопасности РФ сообщила об экстрадиции киллера. В спецслужбе добавили, что работа по установлению и розыску организаторов покушения продолжается.

Владимир Алексеев подвергся покушению утром 6 февраля в подъезде жилого дома на Волоколамском шоссе в Москве. Злоумышленник несколько раз выстрелил в генерал-лейтенанта, после чего скрылся с места происшествия. Сотрудника Минобороны РФ госпитализировали в тяжелом состоянии, одна из пуль задела жизненно важные органы.

Накануне сообщалось, что Алексеев пришел в сознание и разговаривает.

Ранее появились фотографии с места покушения на генерала Алексеева.
 
