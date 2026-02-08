Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Мошенники довели краснодарскую пенсионерку до инсульта, отобрав жилье

Baza: в Краснодаре мошенники отняли дом у пенсионерки и довели ее до инсульта
Александр Кряжев/РИА «Новости»

В Краснодаре возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении одинокой пенсионерки, у которой обманом отняли дом и деньги. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В январе 2025 года 79-летней женщине стало плохо на улице, она попросила прохожего вызвать такси. В ответ мужчина предложил подвезти ее сам, и вместо дома пожилая женщина оказалась у цыган. Там женщину уговорили временно пожить в одной из комнат. Позже ее убедили подписать документы под видом договора об опеке, которые оказались дарственной на ее собственный дом.

Когда пенсионерка захотела вернуться домой, выяснилось, что жилье ей больше не принадлежит, кроме того, неизвестные сняли с ее счетов более миллиона рублей накоплений. Вскоре новые знакомые приехали к пожилой женщине, чтобы отпраздновать старый Новый год, и в этот же день у нее случился инсульт. Соседи женщины обратились в МВД и Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге пенсионерка ограбила женщину, думая, что участвует в «спецоперации».
 
Теперь вы знаете
$900 млн за левую ногу Месси. Как страхуют тела чемпионов спортивные клубы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!