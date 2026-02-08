Мошенники довели краснодарскую пенсионерку до инсульта, отобрав жилье

Baza: в Краснодаре мошенники отняли дом у пенсионерки и довели ее до инсульта

В Краснодаре возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении одинокой пенсионерки, у которой обманом отняли дом и деньги. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В январе 2025 года 79-летней женщине стало плохо на улице, она попросила прохожего вызвать такси. В ответ мужчина предложил подвезти ее сам, и вместо дома пожилая женщина оказалась у цыган. Там женщину уговорили временно пожить в одной из комнат. Позже ее убедили подписать документы под видом договора об опеке, которые оказались дарственной на ее собственный дом.

Когда пенсионерка захотела вернуться домой, выяснилось, что жилье ей больше не принадлежит, кроме того, неизвестные сняли с ее счетов более миллиона рублей накоплений. Вскоре новые знакомые приехали к пожилой женщине, чтобы отпраздновать старый Новый год, и в этот же день у нее случился инсульт. Соседи женщины обратились в МВД и Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге пенсионерка ограбила женщину, думая, что участвует в «спецоперации».