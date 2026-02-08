Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

Мишустин рассказал о борьбе с инфляцией в РФ

Мишустин: правительство и ЦБ РФ сознательно начали борьбу с инфляцией
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Правительство РФ сознательно приступало к борьбе с инфляцией определенными мерами в координации с Центробанком. Об этом в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«И, собственно говоря, конечно, последствия этой борьбы — это все-таки инфляция, которая ниже прогноза. Она была 5,59%, если точно, за год», — сказал он.

3 февраля президент РФ Владимир Путин во время открытия первого в этом году совещания по экономическим вопросам заявил, что России нужно добиться восстановления темпов, которыми растет национальная экономика.

В январе Путин поручил обеспечить восстановление в 2026 году темпов роста экономики России. Правительство РФ совместно с Центральным банком России и властями регионов должно будет обеспечить восстановление в текущем году темпов роста экономики, инвестиционной активности и решение структурных проблем в отраслях экономики с учетом необходимости удержания уровня инфляции по состоянию на конец года в диапазоне, соответствующем прогнозу ЦБ (4-5%).

Ранее Путин заявил, что посадка российской экономики происходит плавно, но с дисбалансами.
 
Теперь вы знаете
$900 млн за левую ногу Месси. Как страхуют тела чемпионов спортивные клубы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!