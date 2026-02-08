Размер шрифта
Киргизского маньяка-таксиста нашли мертвым в СИЗО Бишкека

Обвиняемый по громкому делу об изнасилованиях Абдыров умер в СИЗО Бишкека
Алексей Филиппов/РИА Новости

Обвиняемый в резонансных убийствах и изнасилованиях Кумарбек Абдыров, из-за которого в Киргизии хотели вернуть смертную казнь, найден мертвым в камере следственного изолятора в Бишкеке. Об этом сообщает АКИpress.

По данным СМИ, Абдырова обнаружили утром 7 февраля без признаков жизни. Медики пытались оказать ему помощь, однако он скончался, сообщает источник.

Как рассказали в пресс-службе Госслужбы исполнения наказаний, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа ГСИН и представители прокуратуры. Назначены судебно-медицинские экспертизы, проводится доследственная проверка, заявили в ведомстве.

В прошлом году Абдыров признался в совершении убийств с особой жестокостью несовершеннолетней девушки в сентябре 2025 года. После этого президент Киргизии Садыр Жапаров предложил вернуть в республике смертную казнь, однако Конституционный суд страны отказал в изменении закона.

В МВД сообщали, что Абдыров может быть причастен и к другим изнасилованиям и убийствам. Сообщалось, что преступления маньяк совершал под видом таксиста, когда девушки садились к нему в машину.

Ранее в Москве поймали таксиста-маньяка, который разрезал нижнее белье пассажирок.
 
