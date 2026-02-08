Мишустин заявил об устойчивости российской экономики

Российская экономика находится в устойчивом положении. Правительство страны исполняет и продолжит исполнять все обязательства, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным.

«Мы все социальные обязательства выполняем и будем их выполнять. Достаточно все устойчиво», — сказал Мишустин.

По его словам, Кабмин будет вести работу над формированием отчетливого прогноза о том, как сформировать в стране экономический рост.

Из обзора Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации», как сообщалось ранее, следует, что инфляция в РФ на 2 февраля составила 6,45% в годовом выражении против 6,43% на 26 января.

В ведомстве уточнили, что на продовольственные товары темпы роста цен снизились до 0,29%. В сегменте непродовольственных товаров цены практически не изменились (0,01%), в секторе наблюдаемых услуг темпы роста цен составили 0,56%.

До этого Банк России заявил, что сохранит жесткую денежно-кредитную политику (ДКП). В 2025 году инфляция оказалась самой низкой за последние годы благодаря жесткой ДКП и временным дезинфляционным факторам, отметили в регуляторе.

Ранее в Госдуме выразили уверенность, что инфляция в 2026 году составит 4-5%.