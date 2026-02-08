Размер шрифта
Премьер Японии оценила шансы на сохранение должности на фоне выборов

Такаити призналась, что, объявив досрочные выборы, она поставила на кон свой пост
Kim Kyung-Hoon/Reuters

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призналась, что, объявив досрочные выборы в нижнюю палату парламента, она поставила на кон свой пост главы правительства. Об этом она заявила в видеообращении, передает ТАСС.

«Бывали случаи, когда кандидат проигрывал с разницей примерно в сотню голосов. Вот насколько весом каждый голос в нашей избирательной системе», — сказала премьер Японии.

В январе Такаити распустила нижнюю палату японского парламента (палату представителей). Досрочные выборы проходят 8 февраля. Срок полномочий депутатов должен был истечь в 2028 году. Премьер Японии в качестве причины для объявления выборов назвала необходимость получить общественную поддержку ее премьерства.

21 октября прошлого года нижняя палата парламента страны утвердила на пост премьер-министра кандидатуру Санаэ Такаити, которая 4 октября была избрана новым лидером ЛДП. Ее политическая риторика направлена на укрепление национальной обороны Японии, восстановление «традиционных японских ценностей» и внедрение строгой миграционной политики.

Ранее стало известно, кому невыгоден приход к власти Такаити в Японии.
 
