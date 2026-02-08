Директор Долиной заявил о кардинальных переменах певицы

Директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин сообщил «СтарХиту», что певицу ждут серьезные перемены как в жизни, так и в творчестве.

Пудовкин заявил, что Долина сменит образ, стиль, а также формат песен.

«Безусловно, эта ситуация кардинально изменила не только внешность Ларисы Долиной, но и всю ее жизнь», — поделился директор артистки.

Долина больше года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн руб. Покупательница с двумя маленькими детьми Полина Лурье осталась без жилья и денег, а артистка заявила, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды принимали решения в пользу звезды, но 16 декабря прошлого года высшая судебная инстанция встала на сторону покупательницы.

Исполнительницу выселили из квартиры в Хамовниках 19 января. Сейчас Долина живет в съемном жилье.

4 февраля риелтор Алена Радыш в беседе с kp.ru оценила стоимость бывшей квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках на текущий период. По словам риелтора, на сегодняшний день стоимость жилья площадью 236 кв. м составляет 424 800 000 рублей.

Ранее директор Долиной раскрыл потери артистки помимо квартиры.