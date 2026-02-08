Фигурист Гуменник впервые появился на тренировке на Олимпиаде в Милане

Российский фигурист Гуменник впервые появился на тренировке на Играх в Милане

Чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник впервые появился на тренировке на Олимпийских играх в Милане, передает Sport24.

С Гуменником работают тренеры Вероника Дайнеко и Рафаэль Арутюнян. Вместе с Гуменником тренируются азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев, а также швед Андреас Нордбек.

7 февраля РИА Новости сообщило//www.gazeta.ru/sport/news/2026/02/07/27798805.shtml, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер», причем узнали об этом спортсмен и его штаб за день-два до вылета в Милан. Фигурист прибыл на Олимпийские игры 7 числа, об этом стало известно несколько позднее информации о проблемах с авторскими правами.

Мать спортсмена Елена Гуменник сообщила, что правообладатели запретили выступать под эту музыку только российскому атлету. Позднее в тот же день стало известно, что катать короткую программу фигурист будет под композицию «Waltz 1805» композитора Эдгара Акопяна.

Ранее тренер Гуменника рассказала о взрослении фигуриста.