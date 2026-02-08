Иран отказался прекращать обогащение урана

Арагчи: Иран настаивает на праве обогащать уран, даже если это приведет к войне

Иран настаивает на праве обогащать уран, даже если это приведет к войне. Об этом заявил министр иностранных дел республики Аббас Арагчи после переговоров с США, передает РИА Новости.

«Почему мы так настаивали и настаиваем на обогащении урана и не готовы отказаться от него, даже если нам навяжут войну? Никто не имеет права говорить нам, что у нас должно быть и чего не должно», — сказал глава МИД.

По данным Wall Street Journal, в ходе переговоров с представителями США в Омане власти Ирана обозначили, что Тегеран не намерен отказываться от обогащения урана или переносить его в другую страну.

До этого Арагчи заявил, что для заключения прочного соглашения между Ираном и США необходимы равные позиции и взаимное уважение. По его словам, Тегеран подходит к дипломатии с открытыми глазами, сохраняя твердую память о событиях 2025 года.

Ранее в МАГАТЭ сообщили о готовности отправить инспекторов на ядерные объекты Ирана для проверки.