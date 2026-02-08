Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

Эксперт раскрыл, как защитить от обстрелов приграничные регионы России

Аналитик Кнутов: для защиты Белгорода нужно уничтожать пусковые установки HIMARS
Global Look Press

Наиболее эффективный способ защиты Белгородской и Брянской областей от обстрелов – уничтожение систем HIMARS на вооружении у ВСУ. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с News.ru.

По его словам, это единственное средство, которое показывает свою эффективность. Отслеживание и уничтожение HIMARS – «задача номер один» для ВС РФ, подчеркнул эксперт. При этом Кнутов указал, что отслеживать передвижение самих ракет «сложновато», равно как и пусковых установок, поскольку они «маскируются».

Кнутов также предположил, что массированные удары HIMARS связаны с новой поставкой военной помощи от США.

Накануне по Белгороду ударили 10 ракет. Из-за атаки пострадали два человека. Кроме того, были повреждены два коммерческих и инфраструктурные объекты, 38 автомобилей, три квартиры в двух многоэтажках и 12 частных домов. Во время восстановительных работ в городе ограничили работу лифтов.

Вечером в Белгороде произошел частичный блэкаут после нового ракетного удара. ВСУ нанесли его, предположительно, с помощью американской установки РСЗО HIMARS. Около 20:00 в городе объявили ракетную опасность. Примерно через пять минут раздался мощный взрыв. Затем электричество пропало на Харгоре, Крейде, центре Белгорода и части одноименного округа.

Ранее на Западе анонсировали наступление ВС РФ на Украине.
 
Теперь вы знаете
$900 млн за левую ногу Месси. Как страхуют тела чемпионов спортивные клубы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!