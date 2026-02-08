СК возбудил новое уголовное дело после нападения несовершеннолетнего на студентов в Уфе

СК возбудил дело по факту халатности после нападения на студентов в Уфе

Новое уголовное дело возбуждено в связи с нападением несовершеннолетнего на студентов медицинского вуза в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Следственными органами СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, должностные лица вуза и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних знали о том, что у одного из учащихся университета выявлены признаки девиантного поведения и что он находится в социально опасном положении, однако не стали проводить с ним профилактическую работу.

Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, а также конкретные должностные лица, чьим действиям или бездействию будет дана правовая оценка, подчеркнули в СК.

Накануне 15-летний подросток напал с ножом на студентов, проживающих в общежитии Башкирского государственного медицинского университета. Изначально сообщалось о шести пострадавших, в их числе двое полицейских и сам нападавший, который при задержании оказал сопротивление. Впоследствии стало известно, что в том числе пострадали четверо студентов-индийцев.

Ранее сообщалось, что напавший на студентов-медиков в Уфе выкрикивал националистические лозунги.