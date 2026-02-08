Атаки ВСУ на танкеры в Черном море ставят под вопрос здравомыслие президента Украины Владимира Зеленского. Такую оценку дает турецкая dikGazete.

Как отмечается в материале, нападения на гражданские танкеры являются ударом не только по мореходству, но и по системе дипломатических отношений. Это вызывает серьезные сомнения в здравомыслии «представителей киевского режима», пишет издание.

Попытки Киева за счет ударов по танкерам ухудшить отношения России и Турции провалились, пишет dikGazete. Напротив, это привело к «тяжелому удару» по отношениям Киева и Анкары, в том числе критике со стороны президента Реджепа Тайипа Эрдогана, говорится в тексте.

До этого The New York Times писала, что Украина начала целенаправленно охотиться на российские нефтяные танкеры. В статье говорится, что главной целью ударов является создание дополнительных рисков и финансовых издержек для морских перевозок. NYT подчеркивает, что подобная стратегия может привести к резкому увеличению страховых ставок и «усилить давление на международных партнеров РФ, которые вовлечены в логистические цепочки».

Ранее Россия решительно осудила «варварскую» атаку Украины на танкеры в Черном море.